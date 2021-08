Tortu | «Nel centesimo della vittoria c’è l’essenza dello sport Conta provarci sempre»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 agosto 2021) Filippoha vinto la medaglia d’oro nella staffetta 4×100 con Jacobs, Patta e Desalu. Ha emozionato tutti, è stato più veloce di Jacobs. Oggi la Gazzettalo intervista. Racla volata finale. «L’ultima frazione è la più elettrizzante, ma anche la più carica di tensioni. Aspetti e speri che i compagni non facciano danni. Fino ai 50 sono rimasto lucido, da lì ho “mangiato” la pista. Ma cercando di restare rilassato». Sulle fotocellule si è tuffato in avanti. «Mi prendono in giro, perché lo faccio anche se non serve. In qualche occasione, nella foga, sono pure caduto. Come ai Giochi giovanili di Nanchino ...