Torino, i convocati per la sfida contro l'AZ. Belotti è presente (Di domenica 8 agosto 2021) Il Torino è pronto ad affrontare la sua prossima sfida, l'amichevole contro l'AZ Alkmaar con calcio d'inizio alle ore 18. Il tecnico Juric ha stilato la lista dei convocati, tra questi, anche il gallo Belotti. PORTIERI: Berisha, Gemello, Sava DIFENSORI: Buongiorno, Celesia, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda CENTROCAMPISTI: Baselli, Linetty, Mandragora, Rincon, Segre ATTACCANTI: Belotti, Millico, Pjaca, Rauti, Sanabria, Verdi, Warming, Zaza Foto: Sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

