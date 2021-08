Torino, i convocati di Juric per l’amichevole contro l’AZ Alkmaar (Di domenica 8 agosto 2021) La lista dei giocatori convocati dal tecnico del Torino Ivan Juric per l’amichevole contro l’AZ Alkmaar. Sono 23 i calciatori convocati per il match di questa sera, con calcio d’inizio alle ore 18 all’AFAS Stadion. Per i granata è il secondo test internazionale dopo quello con i francesi del Rennes perso per 1-0. Di seguito la lista dei convocati: Portieri: Berisha, Gemello, Sava Difensori: Buongiorno, Celesia, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda Centrocampisti: Baselli, Linetty, Mandragora, Rincon, Segre Attaccanti: Belotti, Millico, ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) La lista dei giocatoridal tecnico delIvanper. Sono 23 i calciatoriper il match di questa sera, con calcio d’inizio alle ore 18 all’AFAS Stadion. Per i granata è il secondo test internazionale dopo quello con i francesi del Rennes perso per 1-0. Di seguito la lista dei: Portieri: Berisha, Gemello, Sava Difensori: Buongiorno, Celesia, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda Centrocampisti: Baselli, Linetty, Mandragora, Rincon, Segre Attaccanti: Belotti, Millico, ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, i convocati di Allegri per il Trofeo Gamper a Barcellona: Dybala resta a Torino - sportface2016 : #Torino, i convocati di #Juric per l'amichevole contro l’#AZAlkmaar - osmanking401 : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, i convocati di Allegri per il Trofeo Gamper a Barcellona: Dybala resta a Torino - TuttoMercatoWeb : Juventus, i convocati di Allegri per il Trofeo Gamper a Barcellona: Dybala resta a Torino - Cucciolina96251 : RT @Toro_News: ?? | I CONVOCATI C’è il Gallo #Belotti tra i 23 giocatori per l’amichevole di questa sera. Numerose le assenze https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino convocati Ciclismo: Sette biker valdostani convocati per gli Europei di Novi Sad MountainBike Dal 6 all'8 agosto, al Sestriere (Torino), la 3° tappa della Coppa Italia di Downhill. Al via ci saranno: Jéremy Carlin, Italo Antonio Radizza, Valentino Sartori (Vc Courmayeur MB); ...

Anche la medaglia d'oro di Jacobs trafugata da ideologi fuori tempo ... ma senza essere convocati per le squadre nazionali fino al raggiungimento della maggiore età e ... Fielmann apre a Torino, l'azienda tedesca del settore ottico entro il 2021 vuole... Vista su Torino. ...

Torino, i convocati per l’AZ Alkmaar: c’è Belotti, fuori Vanja Toro News Convocati Juve per il Trofeo Gamper: la lista di Allegri contro il Barcellona Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per il Trofeo Gamper: come annunciato, manca Paulo Dybala Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per il Trofeo Gamper contro il ...

I convocati per l’AZ Alkmaar Il tecnico Ivan Juric ha convocato 23 calciatori per l’amichevole contro l’AZ Alkmaar (calcio d’inizio alle ore 18, diretta streaming dall’AFAS Stadion su tv.torinofc.it). DIFENSORI: Buongiorno, Celes ...

MountainBike Dal 6 all'8 agosto, al Sestriere (), la 3° tappa della Coppa Italia di Downhill. Al via ci saranno: Jéremy Carlin, Italo Antonio Radizza, Valentino Sartori (Vc Courmayeur MB); ...... ma senza essereper le squadre nazionali fino al raggiungimento della maggiore età e ... Fielmann apre a, l'azienda tedesca del settore ottico entro il 2021 vuole... Vista su. ...Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per il Trofeo Gamper: come annunciato, manca Paulo Dybala Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per il Trofeo Gamper contro il ...Il tecnico Ivan Juric ha convocato 23 calciatori per l’amichevole contro l’AZ Alkmaar (calcio d’inizio alle ore 18, diretta streaming dall’AFAS Stadion su tv.torinofc.it). DIFENSORI: Buongiorno, Celes ...