Tokyo2020 | ginnastica ritmica | Italia conquista il bronzo “Stiamo vivendo emozioni stupende”

(Di domenica 8 agosto 2021) Le Farfalle dellano la quarantesima e ultima medaglia di questa ricchissima Olimpiade di Tokyo per l'. È un, ma vale quanto oro per le ragazze allenate da Manuela Maccarani, che sono arrivate dietro Bulgaria e Russia (classifica confermata anche dopo un ricorso russo). Le azzurre hanno ottenuto un punteggio di 87,700, mentre la Bulgaria ne ha presi 92,100 e la Russia 90,700. La squadra azzurra è composta dalla capitana Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti e Daniela Mogurean e Martina Santandrea....

E' record assoluto di medaglie alle Olimpiadi per l'Italia con le 40 conquistate della spedizione azzurra. Finora il primato di podi azzurri era stato ottenuto con 36 a Los Angeles 1932 e a Roma 1960. Mai così ricco il medagliere azzurro che si colloca al decimo posto. Il presidente del Coni: "Mi auguro che il futuro del Coni sia nella vita istituzionale del Paese".