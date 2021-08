Tokyo2020 | bottino da record per Italia | 40 medaglie Usa vincono medagliere

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 8 agosto 2021) Con l'ultimo bronzo delle Farfalle nella ginnastica ritmica, l'completa il suodiper questa storica edizione delle Olimpiadi. Gli azzurri hanno ottenuto 40 podi totali: il numero più alto della storia a cinque cerchi. Gli atleti azzurri hanno portato l'decisamente nella top-ten olimpica, al nono posto (ma al settimo se si usa come parametro il numero ditotali), tra la Germania che ha un argento in più, e sopra la Francia. In tutto l'si è assicurata 10d'oro, 10 d'argento e 20 di bronzo. Ildi ...