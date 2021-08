Tokyo 2020 | Usa chiude in vetta al medagliere Italia decima

(Di domenica 8 agosto 2021) Gli Stati Uniti chiudono inaldidavanti alla Cina e Giappone, con l’che ha chiuso al decimo posto con 40 medaglie (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi) salendo sul podio in 19 discipline diverse. Con l’oro della Serbia nella pallanuoto maschile si sono chiuse ufficialmente le competizioni ai Giochi. Gli Stati Uniti hanno conquistato un totale di 113 medaglie (39 ori, 41 argenti e 33 bronzi), davanti alla Cina con 88 medaglie (38, 32 e 18). Terzo posto per i padroni di casa del Giappone con 58 medaglie (27, 14, 17). Questo ilfinale delle ...

Luigi Busà ha vinto il 6 agosto la medaglia d'oro nel karate, categoria kumite - 75 kg, ai Giochi Olimpici di. La sua gioia per l'obiettivo raggiunto è contagiosa e quindi eccolo a cantare 'Nel blu dipinto di blu' di Domenico Modugno sul profilo Twitter del Team Italia: 'Credo che un giorno così ...QUANDO SI DISPUTANO LE PARALIMPIADI? Da martedì 24 agosto a domenica 5 settembre. CALENDARIO PARALIMPIADI? MARTEDI' 24 AGOSTO 13:00 - 16:00 CERIMONIA D'APERTURA MERCOLEDI' 25 AGOSTO 02.00 - 04.45 NUOTO 400 m stile ...«Martina Centofanti è il cardine della squadra, Alessia Maurelli è il cuore, loro due avevano mancato per poco la medaglia a Rio. È l’eleganza delle Farfalle della ginnastica ritmica a portare all’Ita ...Quaranta medaglie conquistate a Tokyo 2020, record di sempre per l’Italia. 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi, con 19 discipline salite sul podio olimpico. Una Olimpiade indimenticabile e che vedrà un ...