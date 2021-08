Tokyo 2020 | Usa chiude in vetta al medagliere Italia decima

(Di domenica 8 agosto 2021) Gli Stati Uniti chiudono inaldidavanti alla Cina e Giappone, con l’che ha chiuso al decimo posto con 40 medaglie (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi) salendo sul podio in 19 discipline diverse. Con l’oro della Serbia nella pallanuoto maschile si sono chiuse ufficialmente le competizioni ai Giochi. Gli Stati Uniti hanno conquistato un totale di 113 medaglie (39 ori, 41 argenti e 33 bronzi), davanti alla Cina con 88 medaglie (38, 32 e 18). Terzo posto per i padroni di casa del Giappone con 58 medaglie (27, 14, 17). Questo ilfinale delle ...

Chissà se gli svedesi sono scaramantici: oro ad Anversa nel 1920 e oro a? Poi oro a Parigi 1924? e la prossima edizione dei Giochi dove e quando sarà? Parigi 2024, ovviamente! Le scommesse ...Dopo un lungo silenzio anche il più grande velocista di tutti i tempi si è pronunciato su Marcell Jacobs . Già, perché il silenzio di Usain Bolt , il detentore di tre record mondiali (100 metri piani, ...Edizione straordinaria Tokyo 2020 con il record assoluto di medaglie azzurre, oggi 40. E nella pizza olimpica anche ingredienti umbri. Per omaggiare gli atleti, in particolare Marcell Jacobs, l’uomo ...CASALMAGGIORE - Il logo di Tokyo 2020 bianco dietro al mucchio di medaglie sparse sul letto. Quasi a significare come l’oro che ha consacrato Fausto Eseosa Desalu alla storia dell’atletica italiana, ...