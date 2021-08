Tokyo 2020, maratoneta francese rovescia bottiglie d’acqua al rifornimento (VIDEO) (Di domenica 8 agosto 2021) Il maratoneta Morhad Amdouni si è reso protagonista di un gesto non certo bello da vedere nel corso della maratone maschile che si è disputata nell’ultima giornata delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al km 28, l’atleta francese ha rovesciato un’intera fila di bottigliette d’acqua al rifornimento, prima di afferrare la propria. Un gesto che ha scatenato le polemiche sui social, considerando anche l’importanza dell’idratazione in una gara così probante sia per la lunghezza del percorso che per l’intenso caldo in terra nipponica. Tanto più che Amdouni non era ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) IlMorhad Amdouni si è reso protagonista di un gesto non certo bello da vedere nel corso della maratone maschile che si è disputata nell’ultima giornata delle Olimpiadi di. Al km 28, l’atletahato un’intera fila ditteal, prima di afferrare la propria. Un gesto che ha scatenato le polemiche sui social, considerando anche l’importanza dell’idratazione in una gara così probante sia per la lunghezza del percorso che per l’intenso caldo in terra nipponica. Tanto più che Amdouni non era ...

Advertising

Eurosport_IT : Adesso anche il RE dell'atletica incorona il nostro Marcell Jacobs ???????????? ? - Eurosport_IT : SEDICI SU SEDICI! ???????? L'Italia scrive un nuovo record nella propria storia olimpica! ???????? #Tokyo2020 |… - Eurosport_IT : I nostri 4 ragazzi sono andati forte? ???????? ?? Velocità media: 38,52 km/h ?? Picco massimo: 41,3 km/h Scopri di più… - Crisdal1973 : RT @lvoir: Quando leggo queste cose penso sempre alla guerra fatta a @virginiaraggi per avere detto No alle Olimpiadi del 2024. Di #Roma, g… - repubblica : Domani con Repubblica in edicola uno speciale di 12 pagine per rivivere le emozioni dei Giochi di Tokyo appena conc… -