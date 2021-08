Tokyo 2020, Malagò: “Olimpiadi storiche per Italia multietnica” (Di domenica 8 agosto 2021) “Record storico di 40 medaglie. C’è un secondo record che il 50% sono bronzi, record storico di tutti i tempi. E’ la prima volta che l’Italia ha vinto almeno una medaglia in ognuno dei giorni di gara dei Giochi e questo è un record assoluto che al massimo si può eguagliare. E’ una Italia multietnica e super integrata. Abbiamo portato per la prima volta atleti provenienti da tutte delle regioni e province autonome d’Italia e portato atleti nati in tutti e cinque i continenti”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella conferenza stampa di chiusura dei Giochi a Casa ... Leggi su italiasera (Di domenica 8 agosto 2021) “Record storico di 40 medaglie. C’è un secondo record che il 50% sono bronzi, record storico di tutti i tempi. E’ la prima volta che l’ha vinto almeno una medaglia in ognuno dei giorni di gara dei Giochi e questo è un record assoluto che al massimo si può eguagliare. E’ unae super integrata. Abbiamo portato per la prima volta atleti provenienti da tutte delle regioni e province autonome d’e portato atleti nati in tutti e cinque i continenti”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, nella conferenza stampa di chiusura dei Giochi a Casa ...

