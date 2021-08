Tokyo 2020 | l’Italia conquista la 40esima medaglia | bronzo nella ritmica

(Di domenica 8 agosto 2021) Nell’ultima giornata di gare delle Olimpiadi di, arriva la quarantesimaper: è die l’hanno vinta le Farfalleprova a squadre di ginnastica. E così, quando mancano poche ore alla cerimonia di chiusura,Team mette in archivio un altro record: è andato aogni giorno. La nazionale azzurra di ginnasticahato unadifinale a otto squadre dei Giochi ...

Eurosport_IT : ABBIAMO RISCRITTO LA STORIA! MAGNIFICA ITALIA A TOKYO 2020! ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : ???? Olimpiadi - Tokyo 2020: ?? 40 medaglie (??X10, ??X10, ??X20) ?? 19 discipline diverse a medaglia ?? 16/16 giorni… - CastMiSonrisa : RT @Eurosport_IT: ???? Olimpiadi - Tokyo 2020: ?? 40 medaglie (??X10, ??X10, ??X20) ?? 19 discipline diverse a medaglia ?? 16/16 giorni a meda… - KSV_Esper : RT @Eurosport_IT: SEDICI SU SEDICI! ???????? L'Italia scrive un nuovo record nella propria storia olimpica! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici… -

Così il presidente Coni,Malagò nella conferenza stampa di bilancio delle Olimpiadi di. L'Italia chiude con 40 medaglie:10 ori,10 argenti e 20 bronzi (l'ultimo delle'farfalle'nella ritmica) ...Il kenyano ha vinto la maratona didisputatasi nelle strade di Sapporo con il tempo di 2 ore 08'38'. Gli azzurri Eyob Ghebrehiwet Faniel, e Yassine El Fathaoui sono arrivati ...Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Martina Santandrea hanno chiuso con il punteggio di 42.850. Oro alla Bulgaria, argento alla Russia Condividi. Le fotogallery più ...Credo che in quel centesimo ci sia l’essenza dello sport: per tanto così si può vincere o perdere 8 Agosto 2021. 'Il tuffo sulla fotocellula? Il tuffo sulla fotocellula? Mi prendono in giro, perché lo ...