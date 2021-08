Tokyo 2020 | la migliore Olimpiade di sempre in una meravigliosa estate italiana

Leggi su vanityfair

(Di domenica 8 agosto 2021) È l’Olimpiade del mai. Non arrivava mai, rimandata di un anno, e mai la si sarebbe immaginata così: non erano mai arrivate tante medaglie, mai ne avevamo vinta almeno una in ogni giorno di gara, mai aveva fatto così bene l’atletica regina dei giochi, mai avremmo immaginato che un italiano vincesse i 100 metri e che l’Italia vincesse la 4×100. Per questo Tokyo 2020 sarà ricordata come l’Olimpiade della leggenda.