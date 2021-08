Tokyo 2020 | la gioia delle Farfalle | “In questa medaglia tutti i sacrifici e le lacrime”

(Di domenica 8 agosto 2021) “E’ un’emozione stupenda, non si può descrivere, siamo talmente contente.incarnai nostri, il sudore e ledegli ultimi cinque anni: è tutto qui dentro“. Così il capitano della squadra nazionale di ginnastica ritmica, Alessia Maurelli, dopo la vittoria delladi bronzo nella finale dell’All Around ai Giochi Olimpici di. “Una finale olimpica è sempre molto combattuta. Dopo le qualifiche di ieri, abbiamo azzerato tutto – ha raccontato la ginnasta ai microfoni di Rai Sport – e siamo ripartite. Ci ...

, per l'Italia la medaglia numero 40. È il bronzo della ginnastica ritmica la medaglia numero 40 dell'Italia alle Olimpiadi di. Le farfalle hanno chiuso al terzo posto, dietro la ...La nazionale azzurra di ginnastica ritmica ha conquistato una medaglia di bronzo nella finale a otto squadre dei Giochi Olimpici di. Il quintetto, formato da Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Martina Santandrea e Martina Centofanti, si è posizionato dietro alla Bulgaria e alla Russia con il punteggio di 87.