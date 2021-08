Tokyo 2020: il bronzo delle Farfalle fa 40 (medaglie) per l’Italia (Di domenica 8 agosto 2021) È l’eleganza delle Farfalle della ginnastica ritmica a portare all’Italia la medaglia numero 40 di Tokyo 2020, una cifra tonda mai raggiunta. È arrivata fra cerchi, palle e clavette. A Rio 2016 erano state quarte dopo il bronzo di Londra 2012 le regine della leggiadria. Le nuove regine sono le bulgare davanti alla Russia che ha perso il primo gradino del podio anche nell’individuale dopo decenni e che non perdeva la gara a squadre da Sidney 2000. Leggi su vanityfair (Di domenica 8 agosto 2021) È l’eleganza delle Farfalle della ginnastica ritmica a portare all’Italia la medaglia numero 40 di Tokyo 2020, una cifra tonda mai raggiunta. È arrivata fra cerchi, palle e clavette. A Rio 2016 erano state quarte dopo il bronzo di Londra 2012 le regine della leggiadria. Le nuove regine sono le bulgare davanti alla Russia che ha perso il primo gradino del podio anche nell’individuale dopo decenni e che non perdeva la gara a squadre da Sidney 2000.

