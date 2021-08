Tokyo 2020, ciclismo su pista: Jason Kenny vince nel keirin e conquista il suo settimo oro (VIDEO) (Di domenica 8 agosto 2021) Jason Kenny, atleta britannico, ha conquistato, nel keirin maschile di Tokyo 2020, la sua settima medaglia d’oro personale nel ciclismo su pista, riscrivendo indelebilmente la storia della Gran Bretagna e dei Giochi Olimpici. Riviviamo il suo successo odierno con gli highlights della gara. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021), atleta britannico, hato, nelmaschile di, la sua settima medaglia d’oro personale nelsu, riscrivendo indelebilmente la storia della Gran Bretagna e dei Giochi Olimpici. Riviviamo il suo successo odierno con gli highlights della gara. SportFace.

