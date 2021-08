Tokyo 2020 | cerimonia di chiusura delle Olimpiadi | la diretta

(Di domenica 8 agosto 2021) Si chiude il sipario sulledi. Questi Giochi ostacolati dalla pandemia da Coronavirus e sofferti, ma più che mai grandiosi per l' Italia . E' stata un'edizione posticipata, ...

Su Rai2Best of 1.302.000 (12%). Olimpiadi che vanno alla grande anche nel resto della giornata. Al mattino su Rai 2Live 261.000 (19,5%) dalle 2.45 alle 6.25, 750.000 (19,8%) ...Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della conferenza stampa di chiusura dei Giochi di. L'iatlia è ben considerata a livello internazionale. 'Io credo che gli ...È arrivata dalla Ginnastica Ritmica la 40esima medaglia per l'Italia ai Giochi di Tokyo 2020, la migliore prestazione di sempre per ottenuta da una spedizione azzurra alle olimpiadi. Le 'farfalle' han ...La ritmica italiana c'è e siamo contenti di aver dato una spinta ulteriore con questa medaglia". Così Alessia Maurelli ...