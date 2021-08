Tokyo 2020 | bronzo per le Farfalle della ritmica

(Di domenica 8 agosto 2021) Leginnasticahanno conquistato la medaglia dinell’all around a squadre a. E’ il terzo podio olimpico per l’Italia. Le azzurre Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Martina Santandrea hanno chiuso con 87.700 punti. Oro alla Bulgaria con 92.100 e argento alla rappresentativa russa con 90.400. Funweek.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : ABBIAMO RISCRITTO LA STORIA! MAGNIFICA ITALIA A TOKYO 2020! ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - basketinside360 : Olimpiadi Tokyo 2020. Torneo Femminile. Team USA supera il Giappone e conquista il settimo oro di fila -… - AlbertoNisolini : La provincia italiana serbatoio di medaglie dove mancano palestre e piscine -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Alle 13 ora italiana la cerimonia di chiusura. Per l'Italia, portabandiera Marcell Jacobs. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean hanno conquistato ...La statunitense Jennifer Valente si è imposta nella gara dell'omnium femminile di ciclismo su pista ai Giochi Olimpici di. Argento alla giapponese Yumi Kajihara e bronzo all'olandese Kirsten Wild. L'azzurra Elisa Balsamo è giunta 14ª, con una prova condizionata da una caduta nella prova dello scratch.È l'ultimo giorno delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e oggi si assegnano le ultime medaglie. Dopo la maratona terminata intorno alle 2 e vinta dal re Eliud Kipchoge, consacratosi tra i più grandi ...Si tratta della medaglia numero 40 per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il numero più alto di sempre. Ma il bronzo nella ritmica fa segnare anche un altro record: in questa edizione dei Giochi l ...