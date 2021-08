Tokyo 2020: bronzo dalle farfalle azzurre, la 40esima medaglia Italia (Di domenica 8 agosto 2021) E’ il bronzo della ginnastica ritmica la medaglia numero 40 dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le farfalle hanno chiuso al terzo posto, dietro la Bulgaria e la Russia. Le ‘farfalle’ azzurre, Alessia Maurelli (capitana), Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea, sono state superlative nell’ultima giornata dei Giochi che oggi prevedeva l’attrezzo della palla e del cerchio. Le Italiane hanno totalizzato 87.700 punti. Oro alla Bulgaria (Simona Dyankova, Stefani Kiryakova, Madlen Radukanova, Laura Traets ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 8 agosto 2021) E’ ildella ginnastica ritmica lanumero 40 dell’alle Olimpiadi di. Lehanno chiuso al terzo posto, dietro la Bulgaria e la Russia. Le ‘, Alessia Maurelli (capitana), Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea, sono state superlative nell’ultima giornata dei Giochi che oggi prevedeva l’attrezzo della palla e del cerchio. Lene hanno totalizzato 87.700 punti. Oro alla Bulgaria (Simona Dyankova, Stefani Kiryakova, Madlen Radukanova, Laura Traets ...

