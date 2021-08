Tokyo 2020 | basket | cinque nazioni rappresentate nel Men’s All-Star Five

(Di domenica 8 agosto 2021) Provengono dadiverse iAll-di. Due guardie, due attaccanti e un centrale sono stati i protagonisti del torneo dimaschile di queste Olimpiadi giapponesi, vinto dagli Stati Uniti nella finale contro la Francia. E’ Ricky Rubio il principale playmaker del torneo. Lo spagnolo ha messo a segno 20, 26, 18 e 38 punti nelle sue quattro partite, firmando nell’ultimo match il nuovo record di punti in una partita della nazionale spagnola alle Olimpiadi. I 38 punti sono arrivati contro gli Stati Uniti, e per questo ...

Advertising

Eurosport_IT : ABBIAMO RISCRITTO LA STORIA! MAGNIFICA ITALIA A TOKYO 2020! ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics… - Eurosport_IT : ???? Olimpiadi - Tokyo 2020: ?? 40 medaglie (??X10, ??X10, ??X20) ?? 19 discipline diverse a medaglia ?? 16/16 giorni… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - weirdylena : RT @Eurosport_IT: Adesso anche il RE dell'atletica incorona il nostro Marcell Jacobs ???????????? ? - MRC_typing : RT @Eurosport_IT: ???? Olimpiadi - Tokyo 2020: ?? 40 medaglie (??X10, ??X10, ??X20) ?? 19 discipline diverse a medaglia ?? 16/16 giorni a meda… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Lei che nel settembreha dichiarato di essere transgender e di genere non binario: con la squadra femminile del Canada ha vinto l'oro nel torneo di calcio alle Olimpiadi di, battendo in ...Bene lo speciale sulle Olimpiadi di. Rai 1: The Voice Senior , la replica della finale del talent show musicale condotto da Antonella Clerici ha incollato alla tv 1.372.000 spettatori ...“Su 205 paesi presenti sono andati a medaglia 93, il 47%, a Rio 87”, ha spiegato il presidente del Coni sottolineando che l’età media degli ori azzurri è ...Arigató e arrivederci. Si chiudono oggi , 8 agosto, i Giochi della XXXIII Olimpiade di Tokyo 2020. Edizione storica per l’Italia che ha vinto in ...