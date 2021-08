Tokyo 2020 atletica | Bolt | “Jacobs ha classe | oggi l’erede è lui”

(Di domenica 8 agosto 2021) “Ho assistito a una gara apertissima, nella quale non sarei stato in grado di scegliere un vero favorito. Uno sprint di qualità: alla fine tutti e tre i medagliati sul podio hanno fatto il loro personale stagionale”. Usainha commentato così la finale dei 100 metri ain un’intervista al ‘Corriere della Sera’. Il fuorigiamaicano ha incoronato Marcell, vincitore di due medaglie d’oro nei 100 e nella staffetta 4×100: “Perun risultato straordinario: i 100 metri sono la gara più prestigiosa di tutta l’Olimpiade, dare il meglio di sè nella corsa più ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Olimpiadi - Tokyo 2020: ?? 40 medaglie (??X10, ??X10, ??X20) ?? 19 discipline diverse a medaglia ?? 16/16 giorni… - Eurosport_IT : ABBIAMO RISCRITTO LA STORIA! MAGNIFICA ITALIA A TOKYO 2020! ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - wonderlandH_ : RT @Eurosport_IT: ???? Olimpiadi - Tokyo 2020: ?? 40 medaglie (??X10, ??X10, ??X20) ?? 19 discipline diverse a medaglia ?? 16/16 giorni a meda… - candemet8992 : RT @Eurosport_IT: ABBIAMO RISCRITTO LA STORIA! MAGNIFICA ITALIA A TOKYO 2020! ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #It… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò nella conferenza stampa di chiusura di. "Abbiamo reso felice un Paese. La responsabilità era grande", sono le prime parole in ...Commenta per primo Non ha fatto in tempo a vincere l 'oro con il Brasile acontro la Spagna che su Matteo Cunha , già da mesi nei radar dell' Atalanta, è piombato l'entourgae orobico. Con la partenza di Lammers infatti, atteso a Genova martedì, mister Gasperini ha ...A Tokyo 2020 la prima medaglia era stata l’argento di Luigi Samele nella sciabola della scherma il 24 luglio, l’ultima oggi, la 40esima, il bronzo delle farfalle della ginnastica ritmica (Giornale di ...A che ora inizia la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo 2020: l'orario della messa in onda in Italia. Scopri di più, le info ...