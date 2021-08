Tiro a volo, i giovani dell’Italia verso Parigi 2024. Tante promesse nel trap, mancano ricambi nello skeet femminile (Di domenica 8 agosto 2021) Dalle cinque medaglie di Rio 2016 all’unica di Tokyo 2020. Il Tiro a volo italiano torna dai Giochi giapponesi come uno dei “grandi sconfitti” dello sport azzurro. Ma come sempre in questi casi non dev’essere la pancia a parlare, bensì la testa. E allora: dove sta la verità? Replicare le cinque medaglie di cinque anni fa (2 ori e 3 argenti) era cosa proibitiva, inutile negarlo, fare meglio di quell’unico argento raggiunto da Diana Bacosi era invece cosa possibile. La previsione ideale per il Tiro a volo azzurro si attestava su 3 medaglie, con magari un oro a impreziosire la bacheca, ma è evidente che questo non è ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Dalle cinque medaglie di Rio 2016 all’unica di Tokyo 2020. Ilitaliano torna dai Giochi giapponesi come uno dei “grandi sconfitti” dello sport azzurro. Ma come sempre in questi casi non dev’essere la pancia a parlare, bensì la testa. E allora: dove sta la verità? Replicare le cinque medaglie di cinque anni fa (2 ori e 3 argenti) era cosa proibitiva, inutile negarlo, fare meglio di quell’unico argento raggiunto da Diana Bacosi era invece cosa possibile. La previsione ideale per ilazzurro si attestava su 3 medaglie, con magari un oro a impreziosire la bacheca, ma è evidente che questo non è ...

