Tiago Pinto | “Vina ci permette di colmare il vuoto lasciato da Spinazzola”

(Di domenica 8 agosto 2021), general manager della Roma, ha commentato ai canali ufficiali del club giallorosso l’acquisto di Matiasdal Palmeiras. Queste le sue dichiarazioni: “? Un acquisto voluto e inseguito. Cidinel migliore dei modi la lacuna che si era creata nel nostro gruppo in seguito all’infortunio di. Ad appena 23 anni Matias ha già vinto diversi titoli nei club dove ha giocato, prima in Uruguay e poi in Brasile, inclusa la Coppa Libertadores: è un calciatore dalla mentalità vincente e dai grandi margini di miglioramento. Senza dubbio un ...

... ha già attivato la prima pista per coprirne l'eventuale partenza: il primo nome che figura nella lista del General Managerè quello di Tammy Abraham , l'attaccante inglese del Chelsea ...Che quindi libera una casella importante percon i suoi 7,5 milioni a stagione ma lascia anche un buco importante nella rosa di Mourinho. Non a caso il gm portoghese è già a caccia del ...Oltre a Belotti, la suggestione che scalda di più i cuori dei tifosi è l’eventuale prestito di Mauro Icardi, anche perché i suoi rapporti con Leo Messi sono pessimi e se davvero la Pulce dovesse sbarc ...Sostituto Dzeko Roma: partito il casting giallorosso per sostituire l'attaccante bosniaco in direzione dell'Inter, dal sogno Icardi al crack Isak.