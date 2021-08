Thailandia: turista svizzera trovata morta a Phuket (Di domenica 8 agosto 2021) Una turista svizzera è stata trovata morta a Phuket, in Thailandia, e un uomo del posto è stato accusato di omicidio e rapina. Il corpo di Nicole Sauvain - Weisskopf, 57 anni, è stato trovato giovedì, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 8 agosto 2021) Unaè stata, in, e un uomo del posto è stato accusato di omicidio e rapina. Il corpo di Nicole Sauvain - Weisskopf, 57 anni, è stato trovato giovedì, ...

