Thailandia | svizzera uccisa a Phuket per 9 dollari | un arresto

(Di domenica 8 agosto 2021) Un thailandese è stato arrestato in relazione al sospetto omicidio di una donnail cui corpo è stato trovato vicino a una cascata nella famosa isola turistica di, lo annuncia la ...

Un thailandese è stato arrestato in relazione al sospetto omicidio di una donna, il cui corpo è stato trovato vicino a una cascata nella famosa isola turistica di Phuket, lo annuncia la polizia. Il corpo di Nicole Sauvain-Weisskopf, 57 anni, è stato trovato giovedì a faccia in giù, con il suo telefono, pantaloncini e scarpe da ginnastica nelle vicinanze. La polizia thailandese ha arrestato oggi un uomo thailandese di 27 anni, identificato come Teerawat Thothip del distretto di Thalang a Phuket, che avrebbe confessato l'omicidio della 57enne Nicole Sau...