Terribile tragedia in Italia, il drammatico ritrovamento poco fa (Di lunedì 9 agosto 2021) Un cadavere è stato trovato lungo l'argine del fiume Oglio che porta alla centrale idroelettrica di Temù, in provincia di Brescia. È il corpo di una donna e al momento non può essere escluso che si tratti di Laura Ziliani, l'ex vigilessa del paese dell'Alta Valcamonica svanita nel nulla esattamente tre mesi fa. Era l'otto maggio scorso. Sul posto la Scientifica dei carabinieri per effettuare le prime indagini: il corpo risulta irriconoscibile e serviranno nuovi accertamenti. Sarà l'esame del Dna a dare risposte certe. Ma sono tante le coincidenze che spingono gli inquirenti a ritenere che il cadavere sia della 55enne dell'Alta Vallecamonica. Anche il sindaco di Temù Giuseppe ...

