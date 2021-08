Ternana-Avellino | le probabili formazioni

(Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Esordio ufficiale per l’di Piero Braglia. Alle 18.30 la truppa irpina affronterà al “Libero Liberati” ladi Cristiano Lucarelli. Match valevole per il il turno preliminare di Coppa Italia. All’appuntamento in terra umbra l’ci arriva orfana dello squalificato Marco Silvestri e Santaniello. Entrambi in lista di sbarco. In ottica formazione, avanti con il 3-5-2. E’ ballottaggio in difesa tra Sbraga o Luigi Silvestri. Centrocampo tipo con lo schieramento di Aloi nel ruolo di play con Carriero e D’Angelo al suo fianco. Tito a sinistra, Ciancio sul versante opposto. ...

Sono 22 i calciatori convocati da Piero Braglia per, valida per il turno preliminare di Coppa Italia, in programma alle 18,30, allo stadio 'Liberati'. Chi vince affronta il Bologna, il prossimo 16 agosto, nel primo turno.