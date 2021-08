Tennis, Italia ancora senza medaglie alle Olimpiadi. Ma Parigi 2024 può essere l’occasione buona (Di domenica 8 agosto 2021) Tutte le cose belle finiscono, prima o poi. Ed è arrivata anche la conclusione dei Giochi Olimpici di Tokyo, che hanno visto l’Italia ricoprire un ruolo di protagonista assoluta: doppia cifra di ori, così come non accadeva da Atene 2004, record complessivo di bronzi (20), 40 medaglie complessive, che rappresentano un record assoluto, in 19 discipline. Tra queste però non c’è uno sport in cui stiamo raccogliendo nell’ultimo anno e mezzo tanti ottimi risultati come il Tennis. Poco fortuna e nessuna medaglia per la spedizione azzurra, composta in Giappone da Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Camila Giorgi e Jasmine Paolini, una ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Tutte le cose belle finiscono, prima o poi. Ed è arrivata anche la conclusione dei Giochi Olimpici di Tokyo, che hanno visto l’ricoprire un ruolo di protagonista assoluta: doppia cifra di ori, così come non accadeva da Atene 2004, record complessivo di bronzi (20), 40complessive, che rappresentano un record assoluto, in 19 discipline. Tra queste però non c’è uno sport in cui stiamo raccogliendo nell’ultimo anno e mezzo tanti ottimi risultati come il. Poco fortuna e nessuna medaglia per la spedizione azzurra, composta in Giappone da Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Camila Giorgi e Jasmine Paolini, una ...

