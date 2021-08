Tendenze nail art autunno 2021 | la manicure tie dye e quella arcobaleno

(Di domenica 8 agosto 2021) Chiara Ferragni rinnova molto spesso la suaart e ultimamente ha lanciato una nuova ispirazione per l'. In particolare l'influencer ha optato per unacon effetto tie dye. Le unghie di Chiara ricordano molto lo stile degli anni '90 e quindi sono da copiare assolutamente.tie dyeLaart sfoggiata da Chiara Ferragni ha l'effetto tie dye e risulta essere molto originale. L'influencer per la suaha utilizzato gli smalti di colore acqua marina e rosa. Chiara ...

Tendenze nail art moda autunno 2021, la squared nail

Le unghie sono un particolare importante soprattutto se oggetto di vezzoseart o laccate con smalti coloratissimi come dettano le ultime. Se però avere unghie glam è un 'must have' al ...... sbarazzini e divertenti, conart facili e veloci da realizzare, ma di grande effetto. In questo post ho pensato di riassumere per voi le miglioriper le unghie estive 2021 , con ...Chi ama le nail art vivaci ed estrose non potrà non amare la tendenza più colorate e frizzante dell’estate 2021: la fruit manicure ...Questa estate-autunno 2021 sono di tendenza la nail art rainbow di Megan Fox e quella fucsia di Chiara Ferragni.