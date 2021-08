Temù, donna trovata morta lungo il fiume Oglio. E' il corpo di Laura Ziliani? (Di domenica 8 agosto 2021) Temù (Brescia) - Un cadavere è stato trovato lungo l'argine del fiume Oglio che porta alla centrale idroelettrica di Temù , in provincia di Brescia. È il corpo di una donna e al momento non può essere ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 8 agosto 2021)(Brescia) - Un cadavere è stato trovatol'argine delche porta alla centrale idroelettrica di, in provincia di Brescia. È ildi unae al momento non può essere ...

crlggg : Temù, il cadavere della donna trovato sulla riva dell'Oglio - Noemithestar : Valcamonica, ritrovato a Temù un corpo: potrebbe essere la donna sparita a maggio - infoitinterno : Temù trovato nel torrente il cadavere di una donna - AnsaLombardia : Cadavere trovato nel bresciano:forse donna scomparsa da mesi. Il corpo è stato trovato a Temù, in Vallecamonica |… - quibresciait : Temù trovato nel torrente il cadavere di una donna - Per il momento il corpo senza vita non è stato identificato. M… -

Ultime Notizie dalla rete : Temù donna Trovato cadavere in un torrente, potrebbe essere di Laura Ziliani: nell'inchiesta sulla sua scomparsa indagate due delle figlie Un cadavere è stato trovato lungo un torrente che porta alla centrale idroelettrica di Temù, in provincia di Brescia. È il corpo di una donna e al momento non può essere escluso che si tratti di Laura Ziliani, l'ex vigilessa del paese svanita nel nulla esattamente tre mesi fa. Era l'...

