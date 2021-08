Temptation Island, che fine ha fatto la “fotonica”? Eccola oggi (Di domenica 8 agosto 2021) Temptation Island, vi ricordate della “fotonica” ecco cosa fa oggi l’ex-partecipante al programma televisivo di Canale 5. La decima edizione del programma televisivo in onda su Canale 5 si è da poco conclusa ed è tempo per le varie coppie partecipanti di tirare le somme sulla loro relazione. Anche quest’anno, come praticamente quasi tutte le L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 8 agosto 2021), vi ricordate della “” ecco cosa fal’ex-partecipante al programma televisivo di Canale 5. La decima edizione del programma televisivo in onda su Canale 5 si è da poco conclusa ed è tempo per le varie coppie partecipanti di tirare le somme sulla loro relazione. Anche quest’anno, come praticamente quasi tutte le L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

gayasilvestri : RT @michelaa601: no vabbè Tommaso di Temptation island che in diretta di Urtis dice che gli scrivono “sei l’erede di Tommaso Zorzi” e Giaco… - elisicci : RT @michelaa601: no vabbè Tommaso di Temptation island che in diretta di Urtis dice che gli scrivono “sei l’erede di Tommaso Zorzi” e Giaco… - alice89483710 : RT @michelaa601: no vabbè Tommaso di Temptation island che in diretta di Urtis dice che gli scrivono “sei l’erede di Tommaso Zorzi” e Giaco… - Feversinger : @tylerbcassidy Altro che quel caso patologico di Tommaso di Temptation Island. Questo duo sarebbe stato pazzesco ???? - sidevitacere : @Queenma78581211 @lully24987 Ma uno che nemmeno lontanamente potrebbe avvicinarsi a Tz nemmeno se vivesse altre cen… -