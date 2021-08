Stefano De Martino | arriva la nuova compilation estiva che fa ballare tutti

(Di domenica 8 agosto 2021) “Disco Magica – Vol 6”,ladi De, Paccone eche fa. L’annuncio via social C’è sempre la musica nella vita diDe, ad ogni ora del giorno, in ogni programma da “Amici” a “Stasera tutto è possibile” e “Made in Sud”. La musica accompagna ogni avventura televisiva e la quotidianità del ballerino e conduttore del giovane De. Sul suo profilo Instagram ha annunciato l’uscita di “Disco Magica – Vol.6”, è l’edizionedel nuovo progetto di ...

C'è poi da sostituireDein giuria (il campano sarà impegnato con la Rai e sembra certo il suo forfait). Si mormora che al suo posto possa arrivare un'altra vecchia conoscenza della ...Si prospetta una rivoluzione ad Amici : Arisa sarebbe stata messa fuori, Anna Pettinelli rischia. AncheDe, per altri impegni professionali, potrebbe non far più parte dei giochi. Conferma sicura per Lorella Cuccarini. Tra i nuovi arrivi ci sarà quasi certamente Raimondo Todaro, in fuga ..."Disco Magica - Vol 6", arriva la compilation di De Martino, Paccone e Martino che fa ballare tutti. L'annuncio via social ...Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la coppia, dopo la nascita di Luna Marì, ha deciso il proprio futuro? L'indizio social scatena i fans.