Sponsor, tifoso e… calciatore: l’Ipswich Town “mette in rosa” Ed Sheeran (Di domenica 8 agosto 2021) l’Ipswich Town può contare un calciatore in più per la prossima stagione. Il club di League One, ovvero la terza divisione inglese, dopo aver potuto contare sul noto cantante Ed Sheeran come sostenitore ma anche come socio e Sponsor,... Leggi su itasportpress (Di domenica 8 agosto 2021)può contare unin più per la prossima stagione. Il club di League One, ovvero la terza divisione inglese, dopo aver potuto contare sul noto cantante Edcome sostenitore ma anche come socio e,...

Advertising

UmbertoF97 : @leolettieri Lo vedi incapace semplicemente perché ne hai un’avversione, per la quale non ti condanno, visto che se… - Mafara72 : @vertical_doubt Io le tre maglie della Roma che ho sono senza nome e senza sponsor. Per scelta. Gli sponsor sono ef… - Romanista24 : Dai su amici interisti, il calciomercato è questo. Stronzi che fanno i soldi. Calciatori, procuratori, società, spo… - leomont1973 : @giorgio62348994 @TutelaMagliaNA Il tifoso comprerà la maglia se è bella o se il Napoli crea entusiasmo con i risul… - gaetanostaglian : @fi_ste @ZZiliani @FIGC Da ' tifoso' del Napoli dovrebbe ricordare Orsato ( troppo vicino) Mazzoleni) (troppo atten… -