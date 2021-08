Spalletti su Insigne | “Gesù gli ha fatto un dono speciale”

Leggi su vesuvius

(Di domenica 8 agosto 2021) Luciano, nuovo allenatore del Napoli, ha parlato di Lorenzo: parole al miele per l’attaccante. Scopriamo cosa ha detto. Serie A – Match tra SSC Napoli e AS Roma allo Stadio San Paolo:accarezza(Getty Images)Nel pomeriggio odierno, il Napoli ha affrontato l’Ascoli. La squadra di Sottil ha retto il colpo nel primo tempo pareggiando il momentaneo vantaggio di Lorenzo. Nella ripresa, però, Elmas risolve la partita e da lì in poi il match è tutto in discesa. Da segnalare l’ottima prestazione di Victor Osimhen. Molti spunti per l’attaccante nigeriano che, nonostante ...