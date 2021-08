Spalletti: «Insigne? Gesù gli ha dato il dono di interpretare la giocata prima degli altri» (Di domenica 8 agosto 2021) L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato a Canale 8 al termine di Napoli-Ascoli. “E’ stato un test molto importante per noi perché c’è stato il rientro dei Nazionali. Ho visto buone giocate, tutto questo è incoraggiante. Contro squadre inferiori c’è il serio rischio di prendere imbarcate, invece ho avuto ottimi segnali ed ho visto soprattutto sempre la voglia di attaccare. Non si fa più un calcio statico ormai, ma di grande movimento. Una volta attacco a destra e esce il terzino destro, stesso discorso viceversa, sulla fascia sinistra”. Da migliorare “Bisogna aumentare ritmo, velocità e giocate di qualità. Serve maggior fiato per stare nella metà campo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 8 agosto 2021) L’allenatore del Napoli Lucianoha parlato a Canale 8 al termine di Napoli-Ascoli. “E’ stato un test molto importante per noi perché c’è stato il rientro dei Nazionali. Ho visto buone giocate, tutto questo è incoraggiante. Contro squadre inferiori c’è il serio rischio di prendere imbarcate, invece ho avuto ottimi segnali ed ho visto soprattutto sempre la voglia di attaccare. Non si fa più un calcio statico ormai, ma di grande movimento. Una volta attacco a destra e esce il terzino destro, stesso discorso viceversa, sulla fascia sinistra”. Da migliorare “Bisogna aumentare ritmo, velocità e giocate di qualità. Serve maggior fiato per stare nella metà campo ...

