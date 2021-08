Spalletti | ” Insigne fondamentale per il Napoli Ha ricevuto un dono da bambino Vi dico una cosa sul Il “sarò con te” che ho lanciato “

(Di domenica 8 agosto 2021) Lucianoha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria del suocontro l’Ascoli per 2-1. Il teccnico dei partenopei ai microfoni del sito ufficiale del club azzurro ha pubblicamente elogiato Lorenzo. Un chiaro messaggio al patron De Laurentiis sulla questione rinnovo.SU-ASCOLI “E’ stato un test molto importante per noi perché c’è stato il rientro dei Nazionali. Ho visto buone giocate, tutto questo è incoraggiante. Contro squadre inferiori c’è il serio rischio di prendere imbarcate, invece ho avuto ottimi segnali ed ho visto soprattutto sempre la voglia di ...

Al 59'prova a mescolare le carte avviando la girandola delle sostituzioni: tra i volti ...al 62' riporta in vantaggio il Napoli concretizzando un bel suggerimento nello stretto di. ...... Manolas (62' Rrahmani), Koulibaly, Mario Rui (82' Zanoli); Fabian Ruiz (62' Elmas), Lobotka, Zielinski (70' Gaetano); Politano, Osimhen,(70' Machach). All.ASCOLI (4 - 3 - 1 - ...Grande attesa per la prima amichevole a Castel di Sangro del Napoli. Al colloquio hanno partecipato Koulibaly, Insigne e l'allenatore Spalletti. Un gesto di protesta nei confronti delle attuali regole ...Luciano Spalletti non perde tempo: ritrova il Napoli (quasi) al completo e lo lancia anche in campo. Avversario del giorno - il primo qui nel secondo ritiro dell’estate a Castel ...