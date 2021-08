Spal | il closing societario si avrà entro il 15 agosto Il comunicato

(Di domenica 8 agosto 2021) L’avvocato Joe Tacopina e l’ingegner Simone Colombarini con riferimento al trasferimento delle partecipazioni di S.P.A.L srl informano che in base agli accordi assunti in data 16 luglio 2021, ilavverràil 152021. Attualmente sono in corso di finalizzazione i testi degli accordi funzionali al. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

