Sonia Bruganelli becca Paolo Bonolis in moto con un’altra: “Le hai dato pure quello?” (Di domenica 8 agosto 2021) Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis mettono in scena un siparietto Sonia Bruganelli e il marito Paolo Bonolis si sono resi protagonisti di una divertente gag. Il mattatore romano di Ciao Darwin, al termine di una cena, se ne andata via in moto con Laura Cremaschi, ovvero la “Bonas” del game show di Canale 5, Avanti L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 8 agosto 2021)mettono in scena un sipariettoe il maritosi sono resi protagonisti di una divertente gag. Il mattatore romano di Ciao Darwin, al termine di una cena, se ne andata via incon Laura Cremaschi, ovvero la “Bonas” del game show di Canale 5, Avanti L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoitcultura : Sonia Bruganelli e la foto inedita con il conduttore: Paolo Bonolis come l’avrà presa? - infoitcultura : Sonia Bruganelli, dice la verità sul rapporto di coppia: “Può succedere di tradire” - tempoweb : Tutto pronto per la nuova stagione del #GfVip Le anticipazioni di #Signorini su concorrenti e opinionisti #mediaset… - infoitcultura : Sonia Bruganelli e i vestiti per il GF Vip: l'iniziativa che piace ai social - infoitcultura : Paolo Bonolis in moto con la bellissima Laura Cremaschi: come commenta la moglie Sonia Bruganelli -