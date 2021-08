Solo 3 ingredienti: la torta al cioccolato senza burro, uova, ma golosissima! (Di domenica 8 agosto 2021) E se vi dicessimo che per preparare una torta al cioccolato vi servono Solo 3 ingredienti? Non ci credete? Allora, dovrete ricredervi! Aggiungiamo che tra questi non sono previsti né la farina, né il burro, né il lievito, né le uova… Non strabuzzate gli occhi, state per scoprire una ricetta incantevole. Scioglievole fin dal primo moroso, amatissima dai piccoli di casa, non resterà neppure una briciola, parola di Non Solo Riciclo! Morbidissima e golosa, è la merenda perfetta, ma si presta a chiudere una cena con un tocco di golosità unica ed inaspettata. Per realizzarla ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 8 agosto 2021) E se vi dicessimo che per preparare unaalvi servono? Non ci credete? Allora, dovrete ricredervi! Aggiungiamo che tra questi non sono previsti né la farina, né il, né il lievito, né le… Non strabuzzate gli occhi, state per scoprire una ricetta incantevole. Scioglievole fin dal primo moroso, amatissima dai piccoli di casa, non resterà neppure una briciola, parola di NonRiciclo! Morbidissima e golosa, è la merenda perfetta, ma si presta a chiudere una cena con un tocco di golosità unica ed inaspettata. Per realizzarla ...

Solo 3 ingredienti: la torta al cioccolato senza burro, uova, ma golosissima! NonSoloRiciclo

