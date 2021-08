Soldini e Pedote | le sfide italiane al Fastnet

(Di domenica 8 agosto 2021) C'è anche tanta Italia alla RolexRace che parte questa mattina. La più classica delle regate d'alture del mondo e che è stata 'imitata' in molti dei sette mari. Le imbarcazioni partiranno ...

Fra i concorrenti al via anche Maserati Multi 70 e Giovannie pure Giancarlocon il suo Prysmian Group che ha chiuso all'8° posto il Vendée Globe, in questa 49a edizione, organizzata ...L'esperto Giovannisarà presente nella classe multiscafi, al timone di Maserati Multi 70 mentre nella classe Imoca torna in acqua il fiorentino Giancarlo, reduce dall'ottimo ottavo ...Parte domenica 8 agosto da Cows, Isola di Wight, festeggiando la sua 49 edizione con una lista di iscritti record: 453 barche. E' la Rolex Fastnet Race, una corsa sulle onde di 695 miglia che s'inoltr ...Tra i 453 iscritti alla Rolex Fastnet Race 2021 ci sono anche Giancarlo Pedote e Giovanni Soldini. Ecco quando è prevista la partenza ...