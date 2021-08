Simona Ventura | gaffe sui social | scambia le medaglie italiane con gli anni di Luca Argentero La Venier la asfalta

(Di domenica 8 agosto 2021)suire fischi per fiaschi. Eper comple. Il podio delle, oggi, lo ha scalato. La conduttrice Rai ha infatti commentato su Twitter un post in cuicelebrava le 40conquistate dall’Italia a Tokyo 2020, credendo però che quella cifra corrispondesse aglicompiuti dall’attore. La svista è chiaramente diventata virale. “40…“, aveva ...

trash_italiano : Luca Argentero scrive il numero delle medaglie vinte dall’Italia e Simona Ventura pensa che lui abbia compiuto gli… - chiarakalos : RT @mocciosvs: medaglia d’oro a luca argentero e simona ventura per questa interazione - Francesca_Sold : RT @trash_italiano: Luca Argentero scrive il numero delle medaglie vinte dall’Italia e Simona Ventura pensa che lui abbia compiuto gli anni… - Strokeman6 : @Simo_Ventura @Lucaargentero Simona togliti da sole e mettiti all'ombra - negri_jenny : Letteralmente Simona Ventura sotto il post di Luca Argentero: -

Un risultato che ha voluto celebrare anche Luca Argentero , che ha però causato un grande fraintendimento con. L'attore è molto attivo sui social, anche su Twitter, ed è qui che ha ...Poteva essere un pomeriggio estivo agostano come tanti, senza particolari emozioni. E invece è arrivataa movimentare un po' le acque. La conduttrice ha infatti risposto ad un tweet di Luca Argentero , facendo una gaffe che ha dato il via ad un'interessante dinamica social. Ma andiamo con ...La conduttrice televisiva Simona Ventura è stata protagonista di una piccola gaffe sui social, a cui è seguito un commento frecciatina di Mara Venier.Scambiare fischi per fiaschi. E medaglie per compleanni. Il podio delle gaffe social, oggi, lo ha scalato Simona Ventura. La conduttrice Rai ha infatti commentato su Twitter un post in cui Luca Argent ...