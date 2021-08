Simona Ventura fa gli auguri a Luca Argentero ma lui festeggiava le 40 medaglie dell’Italia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 8 agosto 2021)ha frainteso il tweet dima doveva essere davvero distratta in quel momento. L’attore ha festeggiato le 40vinte dall’Italia, dopo vari messaggi rivolti in questi giorni agli atleti italiani impegnati alle Olimpiadi di Tokyo ha concluso con un semplice “40” e le emoticon piene di emozioni e di orgoglio nell’essere italiana. Tutto di facile comprensione e non solo per chi ha seguito ogni giorno le Olimpiadi in tv. Poco dopo è arrivato il commento di, i suoi. Era convinta che...