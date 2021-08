Simona Ventura | che gaffe | risposta di ripicca della Venier – FOTO

(Di domenica 8 agosto 2021) Una superdie Maracoglie la palla al balzo per rispondere con una piccata frecciatina Grazie super Simo, sono le medaglie azzurre, ma ti voglio benissimo lo stesso…? — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) August 8, 2021 Il siparietto trae Luca Argentero è sulla bocca di tutti. L’attore piemontese L'articolo proviene da Inews.it.

Gaffe tutta da ridere su Twitter verso la chiusura di Tokyo 2020 . Luca Argentero ha festeggiato le medaglie dell'Italia scrivendo "40" eha pensato si trattasse del suo compleanno e gli ha fatto gli auguri. Gaffe disu Luca Argentero: Mara Venier interviene Pronta anche la piccata risposta di Mara Venier , ...Luca Argentero scrive '40' con le emoticon emozionate per il numero di medaglie vinte dall'Italia ecapisce invece che è il suo compleanno. 'Auguri Luca' gli scrive, scatenando la ...Una super gaffe di Simona Ventura e Mara Venier coglie la palla al balzo per rispondere con una piccata frecciatina ...Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si sono appena concluse e anche Luca Argentero si congratula con gli azzurri su Twitter per la spediazione più ricca di medaglie della storia. 40 le ...