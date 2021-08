"Siamo tutti vaccinati", ma è maxi-focolaio a Gallipoli. E dopo il contagio, il linciaggio: "Vergognatevi" (Di domenica 8 agosto 2021) Allarme rosso per un focolaio a Gallipoli, dove la variante Delta del coronavirus sta mostrando tutto il suo drammatico potenziale in termini di contagiosità. Il tutto è iniziato con il caso di due giovani ragazze risultate positive, nonostante il vaccino. Ma, come detto, il focolaio si allarga. Il tutto mentre molti altri ragazzi sfuggono al tracciamento. O, ancor peggio, così come confermano le Asl locali, nascondono la loro positività per non compromettere le loro vacanze. Una delle ragazze è Sara M. di Roma, che come ricorda Il Messaggero in un video pubblicato su TikTok il 28 luglio mostra il divertimento ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Allarme rosso per un, dove la variante Delta del coronavirus sta mostrando tutto il suo drammatico potenziale in termini disità. Il tutto è iniziato con il caso di due giovani ragazze risultate positive, nonostante il vaccino. Ma, come detto, ilsi allarga. Il tutto mentre molti altri ragazzi sfuggono al tracciamento. O, ancor peggio, così come confermano le Asl locali, nascondono la loro positività per non compromettere le loro vacanze. Una delle ragazze è Sara M. di Roma, che come ricorda Il Messaggero in un video pubblicato su TikTok il 28 luglio mostra il divertimento ...

