Si allarga il focolaio a Gallipoli | altri positivi al ritorno dalle vacanze | ' Siamo tutti vaccinati'

(Di domenica 8 agosto 2021) Sembra essere ormai diventata una moda tra i giovani. Si va in vacanza, ci si diverte, si fa festa e poi, se si ritorna contagiati, tutto viene mostrato con un video. Da Riccione al Salento i casi ...

Sara M., di Roma, nel video pubblicato su TikTok il 28 luglio mostra il divertimento dell'estate in Puglia. I locali all'aperto, la musica, le serate con gli amici. Poi, ...
Gli organizzatori di Tokyo 2020 hanno annunciato che altre 31 persone legate ai Giochi Olimpici sono risultate positive al Covid-19, stabilendo un record ...