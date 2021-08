Serie C, ecco i possibili 3 gironi del campionato: domani l'ufficialità (Di domenica 8 agosto 2021) Un lunedì importante attende il Consiglio Direttivo di Lega Pro per definire il quadro relativo alla Serie C 2021-22. Il primo impegno sarà alle ore 11.00 di domani, 9 agosto, per l'ufficializzazione dei 3 gironi. Il secondo impegno sarà alle 19 con il sorteggio dei calendari, in diretta su Rai Sport. Serie C: i possibili gironi del prossimo campionato GIRONE A AlbinoLeffe, Feralpisalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus U23, Lecco, Legnago, Mantova, Padova, Piacenza, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Südtirol, ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 8 agosto 2021) Un lunedì importante attende il Consiglio Direttivo di Lega Pro per definire il quadro relativo allaC 2021-22. Il primo impegno sarà alle ore 11.00 di, 9 agosto, per l'ufficializzazione dei 3. Il secondo impegno sarà alle 19 con il sorteggio dei calendari, in diretta su Rai Sport.C: idel prossimoGIRONE A AlbinoLeffe, Feralpisalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus U23, L, Legnago, Mantova, Padova, Piacenza, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Südtirol, ...

