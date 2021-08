Senza Messi, il Barcellona ne rifila tre alla Juventus (Di domenica 8 agosto 2021) Barcellona-Juventus 3-0. La domanda è: cosa sarebbe stato con Messi? Tanto Leo non avrebbe giocato comunque, visto che non si è allenato quest’estate. Il trofeo Gamper si è chiuso con una netta vittoria dei catalani. In Italia vi racconteranno di una partita alla pari ma a questo siamo ormai abituati. Mentre sulle tribune andava in scena il dolore e la protesta per l’addio a Messi (striscioni contro il presidente Laporta), in avvio Rugani usciva come un giocatore alle prime armi e Depay andava in porta. Nella ripresa, raddoppio di testa di Braithwhite e nel finale terza rete di Puig sempre ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 8 agosto 2021)3-0. La domanda è: cosa sarebbe stato con? Tanto Leo non avrebbe giocato comunque, visto che non si è allenato quest’estate. Il trofeo Gamper si è chiuso con una netta vittoria dei catalani. In Italia vi racconteranno di una partitapari ma a questo siamo ormai abituati. Mentre sulle tribune andava in scena il dolore e la protesta per l’addio a(striscioni contro il presidente Laporta), in avvio Rugani usciva come un giocatore alle prime armi e Depay andava in porta. Nella ripresa, raddoppio di testa di Braithwhite e nel finale terza rete di Puig sempre ...

