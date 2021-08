Scuola, dal Green pass alle mascherine: ecco le nuove misure per tornare in aula (Di domenica 8 agosto 2021) Il 5 agosto il governo ha approvato il pacchetto di norme per tornare in presenza. alle regole valide già dallo scorso anno, il decreto introduce la novità dell’obbligo della certificazione verde per il personale scolastico, un punto che ha creato scontenti tra docenti e sindacati. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha ribadito: “Chi ha problemi di salute sarà escluso dal pass e chi non vuole vaccinarsi sarà invitato a fare il tampone” Leggi su tg24.sky (Di domenica 8 agosto 2021) Il 5 agosto il governo ha approvato il pacchetto di norme perin presenza.regole valide già dallo scorso anno, il decreto introduce la novità dell’obbligo della certificazione verde per il personale scolastico, un punto che ha creato scontenti tra docenti e sindacati. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha ribadito: “Chi ha problemi di salute sarà escluso dale chi non vuole vaccinarsi sarà invitato a fare il tampone”

