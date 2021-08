SBK Most, Razgatlioglu: 'Volevo vincere, ma prendiamo punti importanti' (Di domenica 8 agosto 2021) Week - end da protagonista per Toprak Razgatlioglu, che grazie alla vittoria nella Superpole Race e al secondo posto di Gara 2 si porta a meno tre punti dal leader di classifica Jonathan Rea, rendendo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 8 agosto 2021) Week - end da protagonista per Toprak, che grazie alla vittoria nella Superpole Race e al secondo posto di Gara 2 si porta a meno tredal leader di classifica Jonathan Rea, rendendo ...

Advertising

motosprint : #SBK #Most, #Rea: '#Scott e #Toprak avevano un passo migliore del mio' - motosprint : #SBK #Most, #Razgatlioglu: 'Volevo vincere, ma prendiamo punti importanti' - motoblogit : SBK Most: Redding imprendibile in Gara-2 - dinoadduci : Sbk, Scott Redding: 'E' bello poter vincere con il casco dedicato a Brad Jones' - simcopter : RT @gponedotcom: Redding festeggia a Most chiedendo alla fidanzata di sposarlo!: VIDEO - Scott stappa il Prosecco per la vittoria e in seg… -