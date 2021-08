San Giorgio del Sannio, edizione speciale di Artefatti per i 700 anni di Dante (Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn) – Artefatti torna con un appuntamento speciale nel 700esimo anniversario della nascita di Dante Alighieri. La rassegna nata nel 2017 a San Giorgio del Sannio per rivitalizzare arte, cultura e risorse del territorio, dalla zona storica del Casale trasloca nella suggestiva Villa Securitas ai Marzani. “E quindi uscimmo a riveder le stelle”: questo il titolo dell’evento promosso dall’Aps Artefatti, con il patrocinio del Comune di San ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSandel(Bn) –torna con un appuntamentonel 700esimoversario della nascita diAlighieri. La rassegna nata nel 2017 a Sandelper rivitalizzare arte, cultura e risorse del territorio, dalla zona storica del Casale trasloca nella suggestiva Villa Securitas ai Marzani. “E quindi uscimmo a riveder le stelle”: questo il titolo dell’evento promosso dall’Aps, con il patrocinio del Comune di San ...

Advertising

DivinaCommediaQ : RT @anteprima24: ** San Giorgio del Sannio, edizione speciale di #Artefatti per i 700 anni di Dante ** - anteprima24 : ** San Giorgio del Sannio, edizione speciale di #Artefatti per i 700 anni di Dante ** - MargiePedersen : RT @ToniSonia: Ponte Genova, Toti: 'Viadotto San Giorgio è simbolo di tenacia liguri e del voler fare' Anche se vi scoccia ammetterlo E' SI… - ilcittadinomb : Desio, a San Giorgio la start up che fa crescere i funghi giapponesi - raffo1900 : RT @ToniSonia: Ponte Genova, Toti: 'Viadotto San Giorgio è simbolo di tenacia liguri e del voler fare' Anche se vi scoccia ammetterlo E' SI… -