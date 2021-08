Salotto Poetico, Cautano abbraccia la cultura e si emoziona nel ricordo di Simonetta Lamberti (Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCautano – Le aspettative erano alte, ma il risultato è andato ben oltre. Grande successo per il ‘Salotto Poetico’ che si è tenuto ieri sera in piazza Lamberti a Cautano. Un incontro denso di emozioni e partecipazione, tra racconti, ricordi e tanta poesia, nel vero senso della parola. Scenario naturale, una collocazione che si è prestata bene all’evento, un vero e proprio salottino che ha permesso ai due ospiti di potersi sentire come a casa e aprirsi completamente. Michele Piramide e Marzio Pellegrini hanno intrattenuto il numeroso pubblico presente parlando delle proprie ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Le aspettative erano alte, ma il risultato è andato ben oltre. Grande successo per il ‘’ che si è tenuto ieri sera in piazza. Un incontro denso di emozioni e partecipazione, tra racconti, ricordi e tanta poesia, nel vero senso della parola. Scenario naturale, una collocazione che si è prestata bene all’evento, un vero e proprio salottino che ha permesso ai due ospiti di potersi sentire come a casa e aprirsi completamente. Michele Piramide e Marzio Pellegrini hanno intrattenuto il numeroso pubblico presente parlando delle proprie ...

