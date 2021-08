Salernitana | si complica l’arrivo di Simy

(Di domenica 8 agosto 2021) Laè alla ricerca di rinforzi offensivi per preparasi alla nuova stagione in Serie A. Il nome caldo sembrava essere quello di Nwankwo, ma le richieste del Crotone sono considerate troppo alte. Il club calabrese chiede circa 7 milioni per il suo bomber, autore di ben 20 gol nella passata stagione. Come riportato da Tuttosport la trattativa ha subito un forte rallentamento a causa di queste richieste e i granata starebbero prendendo tempo, cercando di ammorbidire le esigenze economiche del Crotone. Sempre secondo il quotidiano torinese un altro obiettivo è Gianluca Caprari, nella scorsa stagione al Benevento e ora in forza alla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana complica

Salernonotizie.it

Adesso la missione, per i siciliani, siterribilmente. Mancano poco più di venti minuti e ..."Maschi under 40 contagiati più delle donne"/ Iss "Gli effetti di Euro 2020" DIRETTA...Lasta cercando di completare, tra mille difficoltà, non solo di natura economica, il proprio organico in vista dell'ormai imminente esordio nel campionato di serie A. Scoperto è, soprattutto,...Bobby Adekanye era nella llista dei partenti, ma un brutto infortunio gli impedirà di trovare una nuova sistemazione, almeno fino a quando non si sarà ripreso ...Dopo aver preso Bonazzoli, il club granata vuole un altro giocatore blucerchiato per rinforzare la rosa: Caprari.